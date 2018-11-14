На видео попала обезьяна, переплывшая реку между Бразилией и Боливией

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Рыбаки на реке Гуапоре засняли на видео, как обезьяна спешно переплывала водоем на границе Бразилии и Боливии.

Автор ролика заявил, что его внимание привлекло необычное поведение животного, которое, как казалось, целенаправленно бежало из Бразилии.

Автор пошутил, что обезьяна, по всей видимости, решила перебраться в соседнюю страну после президентских выборов в Бразилии.