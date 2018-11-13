Изделия мастеров из Златоуста получили всемирное признание

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Международный комитет по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма решил включить образцы холодного оружия и гравюры мастеров из города Златоуст во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности, сообщает пресс-служба Евразийской организации экономического сотрудничества.

Презентация Челябинской области произвела настоящий фурор среди международных экспертов из 80 стран. Они проголосовали за объект-кандидат, представленный российской командой Златоустовского городского округа Челябинской области, единогласно.

Златоуст хорошо известен специалистам оружейного дела, искусствоведам и коллекционерам холодного оружия во многих странах мира. Славу городу принесла тонкая и изящная цветная гравюра на стали, покрывающая металлические изделия великолепного качества.