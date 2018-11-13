В Великобритании турист скончался от укуса марокканской кошки

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что житель этой страны скончался, заразившись вирусом бешенства. Он ездил в путешествие в Марокко, где был укушен заболевшей кошкой, сообщает Buzz.ie.

Бешенство – это смертельное заболевание, передаваемое человеку через слюну при укусе больным животным. После появления первых симптомов болезнь считается неизлечимой и приводит к быстрой смерти. Несмотря на то, что от человека к человеку вирус не передается, медицинские работники проверили близкое окружение заболевшего туриста.

В Великобритании ни у диких, ни у домашних животных бешенства нет, но с 2000 по 2017 годы пять англичан скончались, получив вирус при укусе животными в турпоездках.