У Ростуризма нет данных о пострадавших при обстрелах в Израиле россиянах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму на располагает данными о том, что в результате обстрелов на юге Израиля могли пострадать российские туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства. Сообщалось, что на израильской территории погиб один и пострадали свыше 50 человек, на палестинской погибли четыре человека.

Накануне сирены, оповещающие население об угрозе обстрелов, прозвучали у Мертвого моря, однако военные не могут сказать, долетали ли дотуда ракеты или тревога была ложной из-за удаленности этого района и сложного рельефа местности.

"Мы находимся на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) и следим за ситуацией в Израиле. В Ростуризм пока не поступало информации о том, что кто-то из российских туристов мог пострадать в результате обстрелов на юге этой страны. Жалоб от наших соотечественников из Израиля также не было", — рассказали в Ростуризме.