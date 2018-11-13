Ростуризм предупреждает туристов о сильных лесных пожарах в Калифорнии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ростуризм предупреждает российских путешественников о сильных лесных пожарах в штате Калифорния на западе США, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Лесные пожары в Калифорнии объявлены масштабным стихийным бедствием, заявил ранее президент США Дональд Трамп. Число погибших в результате пожаров возросло до 42 человек, сообщили местные власти.

В районе стихийного бедствия затруднено автомобильное движение. Перекрыты трассы US-101 на отрезке от Valley Circle до Reyes Adobe и шоссе Pacific Coast (CA-1) на отрезке от Sunset Boulevard до Point Dume. Не исключено закрытие второстепенных дорог, отметили в Ростуризме со ссылкой на данные Ситуационно-кризисного центра МИД России.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, совершающим самостоятельные поездки по территории США, в том числе с использованием автомобильного транспорта, учитывать вышеизложенную информацию при планировании маршрутов, следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров", — рассказали в ведомстве.