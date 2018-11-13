Российский турпоток на Кубу побил очередной рекорд

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За первые десять месяцев 2018 года на Кубе побывало почти 107 тысяч граждан РФ: это больше, чем за весь 2017 год, сообщает АТОР.

По данным представительства министерства туризма Кубы в Москве, за январь – октябрь по сравнению с тем же периодом 2017 года, количество российских прибытий в страну выросло на 27%. Это одна из лучших динамик среди въездных рынков Кубы. По прогнозам кубинской стороны, в текущем году Куба примет порядка 130 тысяч российских туристов.

Увеличение российского турпотока на остров туроператоры связывают как с расширением частоты, географии и объема чартерных полетных программ, так и с появлением новых предложений, рассчитанных на более состоятельную аудиторию, а также тех туристов, которым интересны экскурсионный и активный отдых на Кубе.

"Это туристы, которые сначала знакомятся со страной и достопримечательностями, а потом уже отдыхают в пляжных отелях. Растет и количество индивидуальных бронирований. Как правило, в индивидуальные туры на Кубу едут VIP-туристы, а также возвратные туристы, которые уже были там, и те, кого не интересует пляжный отдых и стандартные экскурсии. Они хотят узнать о Кубе больше, просят разработать для них нестандартные маршруты", – заявила Анна Филатовская, PR-директор одного из крупных туроператоров.