В Китае в фотоловушку попала редкая бенгальская кошка

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В прибрежной зоне Восточного Китая впервые за несколько десятилетий заметили редкую бенгальскую кошку, сообщает CGTN.

По словам специалистов, бенгальские кошки обитают в хвойных лесах, саваннах или в горной местности.

Их возвращение в прежнее место обитания свидетельствует об улучшении экологической обстановки в районе.