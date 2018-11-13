Турпоток в Тибет увеличился на треть

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. За первые девять месяцев 2018 года Тибет принял более 31 миллионов туристов, свидетельствуют данные Комиссии по развитию туризма тибетского автономного района, сообщает Xinhua. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общий доход от туризма в Тибете за три квартала достиг 6,5 миллиардов долларов, что на 29,8% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

В этом году Тибет предлагает туристам зимнюю скидку в период с 1 ноября 2018 года до 15 марта 2019 года. Посетить большинство достопримечательностей, кроме храмов, путешественники смогут бесплатно. А некоторые туристические транспортные компании сделают 50% скидку на билеты.

Также Тибет планирует предоставлять вознаграждение туристическим компаниям, которые формируют туры в Тибет с перелетом чартерами.