Российские туристы выбрали лучшие города и страны для отпуска осенью

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лучшими российскими регионами для осеннего отпуска туристы выбрали Крым (21% проголосовавших), Сочи (19%), Карелию (13%), Минеральные воды (9%) и Татарстан (7%), сообщает Biletix.
Сервис путешествий решил выявить лучшие российские города и зарубежные страны для осеннего отпуска. В опросе приняли участие 2171 интернет-пользователь.
В рейтинг самых комфортных стран для осенних путешествий вошли Италия (17%), Испания (14%), Турция (13%), Въетнам (10%) и Грузия (8%). Также в десятку иностранных направлений попали Греция, Таиланд, Чехия, Черногория и Египет.
Если есть возможность выбирать время отпуска — лето или осень, то 42,1% респондентов отправились бы отдыхать осенью, и лишь 10,5%, то есть вчетверо меньше, – летом. Почти половина, 45,3%, при наличии такой возможности предпочли бы отдохнуть и летом, и осенью.
Главное преимущество осеннего отпуска – в меньшем числе людей на курортах, считают 73,7% путешественников. На втором месте – мягкость климата, отсутствие жары (63,2%), на третьем – более низкая стоимость поездок (60%). 4,2% респондентов заявили, что у отпуска в бархатный сезон нет преимуществ перед летним отдыхом.
Более 40% опрошенных туристов заявили, что самый лучший формат осеннего отпуска – пляжный отдых. Далее расположились экскурсионный туризм (38%), активный спортивный туризм (7%) и трекинг в горах (4%).
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