В Индии тигрица погналась за автомобилем с туристами

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Индии в заповеднике Тадоба-Андхари на видео попал момент, как тигрица преследует автомобиль с туристами, сообщает Indian Express.
Видео вызвало беспокойство среди защитников дикой природы, которые потребовали выдать туроператорам и туристам строгие инструкции, как действовать в подобной ситуации.
"Известно, что и раньше эта тигрица в возрасте около трех лет преследовала туристические автомобили. После инцидента была созвана встреча гидов-экскурсоводов и водителей, которых предупредили о необходимости держаться на безопасном расстоянии от тигров”, — рассказал директор заповедника.
На видео можно увидеть тигрицу, которая бежит за автомобилем, а туристы пытаются оторваться от нее.
This particular tigress, aged about three years, is known to have charged at tourist vehicle earlier too. pic.twitter.com/ZQgCkVI7cJ— The Indian Express (@IndianExpress) 12 ноября 2018 г.
На еще одном видео тигрица Майя идет между двух туристических автомобилей.
По словам директора заповедника, намеренно тигрицу никто не блокировал. Так получилось, что тигрица и ее детеныши шли по туристической дороге, а сзади за ними ехал автомобиль. Позже появилась еще одна машина с туристами.
По словам защитников дикой природы, все транспортные средства создают затор, когда видят тигра. Но есть установленные правила, в частности, необходимо поддерживать безопасную дистанцию от тигра, чтобы не допустить несчастного случая.
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