В Москве в "Битцевском лесу" поселилась ласка

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке "Битцевский лес" зверька семейства куньих — ласку, сообщает официальный сайт столичного правительства. Хищник не боялся людей и охотно позировал, поэтому его успели сфотографировать.
Животное занесено в Красную книгу Москвы.
Ласки питаются мышами и серыми крысами, тем самым помогая регулировать численность грызунов, и улучшая санитарную обстановку в городе. После удачной охоты они некоторое время отдыхают, причем часто прямо в норе своей добычи.
Природно-исторический парк "Битцевский лес" — один из крупнейших в Москве. Здесь есть экологические тропы, на которых расположены пасека, вольеры с животными, аптекарский огород с лекарственными травами, альпинарий, а также водораздел двух рек и родник.
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