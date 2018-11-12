Российские авиакомпании обслужили за месяц десять миллионов человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По оперативным данным, в октябре 2018 года российские авиаперевозчики обслужили 10 миллионов пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,6%, сообщает пресс-служба Росавиации.

В январе-октябре авиакомпании перевезли 99,2 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%.

Процент занятости кресел увеличился до 84,5%.

В октябре отмечается увеличение объемов производственной деятельности у авиакомпаний "Аэрофлот" — перевезено 3,1 миллиона пассажиров (+8%); "S7" — миллион пассажиров (+23,4%), "Уральские авиалинии" — 804,8 тысячи пассажиров (+9,2%), "ЮТэйр" — 620,3 тысячи пассажиров (+0,4%).