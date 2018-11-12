Туристов, сбившихся с маршрута, эвакуировали в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Группу из шести сбившихся с маршрута туристов эвакуировали в крымских горах и доставили с безопасное место, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма.

"Группа из шести туристов вышла из села Богатырь (Бахчисарайский район) по тропе на гору "Бойка", но молодые люди сбились с тропы, вышли на крутые скалы и заблудились. Требовалась помощь спасателей в эвакуации пострадавших из горно-лесной зоны", — говорится в сообщении.

Спасателям удалось установить визуальный контакт с туристами с помощью фонарей. Операция по спасению проводилась в ночь на понедельник.

"Туристы находились на скалах "Буюка-Кая" над "Весенним" водопадом. Осуществив пеший подъем к туристам, сотрудники МЧС Республики Крым приступили к их эвакуации в безопасное место через гору "Богатырь", — отметил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Туристами оказались пять жителей Симферополя 1997 и 2000 годов рождения и один житель Бахчисарайского района.

"Никто из молодых людей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Маршрут поиска составил около 15 километров", — подчеркнул Шахов.