Европейские аэропорты планируют ловить террористов с помощью детектора лжи

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аэропорты Европы планируют проводить тестирование пассажиров на детекторе лжи, чтобы поймать террористов прежде, чем те окажутся на борту. Технология AI будет считывать мимику лица и определять, когда турист лжет, говоря о своем багаже или цели путешествия, сообщает TheSun.

Венгрия, Греция и Латвия — это страны, где новая система будет тестироваться в течение шести месяцев.

Предполагается, что каждый турист, отправляющийся в страны Евросоюза и проживающий за его пределами, должен будет заполнить онлайн-заявку, загрузить в специальную систему доказательства платежеспособности, фото паспорта и визу. Далее состоится интервью с iBorderCtrl – роботом-пограничником.

Робот спросит у туриста его имя, дату рождения, цель поездки, информацию о багаже. Вопросы будут звучать примерно так: "Что в вашем чемодане?" и "Если вы откроете чемодан и покажете мне, что находится внутри, это подтвердит, что ваши ответы были правдивы?".

Мимика туриста будет проанализирована, и робот определит, лжет человек или говорит правду.

Координатор проекта Джордж Боултадакис из European Dynamics в Люксембурге сказал: "Мы используем самые новейшие и проверенные технологии, чтобы повысить точность пограничных проверок".