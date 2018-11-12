Турция попробует заработать на туристах больше в 2019 году

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Турции определились с целями в туризме на 2019 год. В достижении количества зарубежных гостей в Турции не сомневаются, но с получением запланированных доходов есть большие вопросы, сообщает АТОР.

В рамках подготовки бюджета на 2019 год министерство финансов Турции при участии Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) подготовило план-прогноз по развитию туризма. Согласно этому документу, отрасль должна обеспечить порядка 35 миллиарда долларов США в виде дохода и получить 41,5 миллиона иностранных туристов.

Для сравнения: в 2017 году Турцию посетило 32,4 миллионов иностранных туристов (+28%), благодаря чему доходы сектора составили 26,3 миллиардов долларов (+19% к уровню 2016 года).

На пике сезона, в июле – сентябре, средние траты туристов в Турции снизились. Если в первом квартале 2018 года средние траты на одного человека составили 723 долларов США, то уже во втором этот показатель составил 636, а в третьем – 612.

В TÜROB, комментируя планы на 2019 год, признали, что доходы сектора растут меньшими темпами, чем количество иностранных туристов.

По мнению Ассоциации отельеров, одним из способов повышения доходов является расширение спектра дополнительных платных услуг в гостиницах, работающих по системе "все включено". Так, отельерам предлагается взимать отдельную плату за пользование услугами сауны или хамама, за доступ в интернет в номерах, за пользование спортивной или детской площадкой, за ежедневную поставку бутилированной воды в номер или даже за предложение напитков за ужином.