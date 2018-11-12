Турция попробует заработать на туристах больше в 2019 году

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Турции определились с целями в туризме на 2019 год. В достижении количества зарубежных гостей в Турции не сомневаются, но с получением запланированных доходов есть большие вопросы, сообщает АТОР.
В рамках подготовки бюджета на 2019 год министерство финансов Турции при участии Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) подготовило план-прогноз по развитию туризма. Согласно этому документу, отрасль должна обеспечить порядка 35 миллиарда долларов США в виде дохода и получить 41,5 миллиона иностранных туристов.
Для сравнения: в 2017 году Турцию посетило 32,4 миллионов иностранных туристов (+28%), благодаря чему доходы сектора составили 26,3 миллиардов долларов (+19% к уровню 2016 года).
На пике сезона, в июле – сентябре, средние траты туристов в Турции снизились. Если в первом квартале 2018 года средние траты на одного человека составили 723 долларов США, то уже во втором этот показатель составил 636, а в третьем – 612.
В TÜROB, комментируя планы на 2019 год, признали, что доходы сектора растут меньшими темпами, чем количество иностранных туристов.
По мнению Ассоциации отельеров, одним из способов повышения доходов является расширение спектра дополнительных платных услуг в гостиницах, работающих по системе "все включено". Так, отельерам предлагается взимать отдельную плату за пользование услугами сауны или хамама, за доступ в интернет в номерах, за пользование спортивной или детской площадкой, за ежедневную поставку бутилированной воды в номер или даже за предложение напитков за ужином.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.