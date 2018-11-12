В Праге ограничат возможность сдавать квартиры через сервис

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Недавно избранные городские власти Праги хотят ограничить возможность сдавать квартиры туристам через сервис Airbnb. Предполагается, что владелец пражской квартиры не сможет сдавать жилплощадь через Airbnb больше, чем на 60 дней в году, сообщает "Евро пульс"

Таким образом, власти хотят уменьшить количество туристов в центральных районах города. Они говорят, что туристы, которые снимают жилье через Airbnb, нередко шумят по ночам. И поскольку квартиры находятся в обычных жилых домах, это сильно мешает соседям.

Подобные запреты уже действуют во многих европейских городах, а в некоторых условия еще больше ужесточают. Например, недавно в трех центральных районах Амстердама сдавать квартиры через Airbnb вообще запретили.