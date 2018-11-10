В Таиланде туристка упала со слона и оказалась в больнице

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Полиция и спасатели помогли 38-летней канадской туристке, которая получила травму левой ноги после падения со спины слона, сообщает The Thaiger. Женщина была доставлена в больницу Bangkok Hospital Phuket.

Инцидент произошел в лагере слонов недалеко от Нарк-Керд-Хилла в Чалонге. Погонщик слонов рассказал полиции, что женщина была с другом. Они катались на 16-летнем животном по кличке Плай Бенц ("Плай" — тайское слово, используемое перед именем слона).

Слон начал есть ананас во время прогулки. В тот момент, когда туристка фотографировала его, он покачнулся. Женщина упала, так как не держалась за специальное сидение. Плай Бенц запаниковал и случайно задел хоботом ногу женщины.

В лагере слонов обещают возместить все медицинские расходы. Полиция Чалонга продолжает расследование.