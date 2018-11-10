На Кипре у британских туристов украли часы за восемь тысяч евро

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Наличные деньги, часы, драгоценности и технику похитили у британских туристов на кипрском курорте Пейя, сообщает Cyprus Mail.

Пара туристов из Великобритании, проводящие на острове отпуск, сообщила полиции, что неизвестный ограбил дом, в котором они жили. Полицейские обнаружили, что преступники проникли в здание через окно в ванной комнате.

По словам пары, взломщики украли 550 фунтов стерлингов наличными, ноутбук стоимостью 1000 евро, двое часов стоимостью 8 000 евро и 700 евро, солнцезащитные очки и украшения. Общая сумма ущерба составила 15 400 евро.