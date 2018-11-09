Эксперты выяснили, сколько россияне заплатят за новогодние путешествия

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На новогодние поездки в период с 25 декабря 2018 года по 20 января 2019 года россияне потратят денег больше, чем годом ранее, сообщает Ostrovok.ru.

При поездках по России траты на бронирование вырастут на 18%, до 18 900 рублей, а на международных – на 40%, до 60 400 рублей. Расходы на гостиницы увеличатся из-за колебаний курса рубля, пояснили эксперты.

Для российских туристов, отправляющихся за границу, существеннее всего цены выросли на четырех- и пятизвездочные отели — на 27% и 28%. На 26% увеличилась стоимость аренды апартаментов.

На внутренних направлениях быстрее всего росли цены на гостиницы категории две звезды – ночь в них за год подорожала на 13%.

Самые востребованные направления для поездок в новогодние каникулы не изменились – это Москва, Санкт-Петербург и Прага.

Длительность путешествий осталась прежней: за границей россияне готовы провести в среднем пять дней, а в поездке по РФ – четыре дня.