Путин и Назарбаев обсудили сотрудничество в сфере туризма

АЛМА-АТА, 9 ноя – РИА Новости. Президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили сотрудничество двух стран в области туризма, сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам встречи глав государств в пятницу в Петропавловске.

"В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, поприветствовав президента России, глава Казахстана отметил продуктивный характер прошедшей накануне в Астане сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Отмечая актуальность темы сегодняшнего Форума межрегионального сотрудничества, президент Казахстана особо подчеркнул важность сотрудничества в туристической отрасли в контексте культурного и экономического взаимодействия", — отмечается в пресс-релизе.

Путин напомнил, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров РФ, отметил высокие темпы развития отношений двух стран. Президент России также указал на большой потенциал дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма.

По завершении переговоров главам государств была представлена презентация развития космического комплекса "Байконур". Президенты были также проинформированы о ходе возведения социальных объектов, результатах ремонта инфраструктурных сетей и газификации жилых массивов в городе Байконуре.