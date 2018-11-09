Составлен рейтинг популярных в ноябре российских горнолыжных курортов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Список самых популярных горнолыжных курортов РФ возглавил Нижний Тагил, где на горе Белой 25 ноября открывается сезон, сообщает "ТурСтат".

На втором месте расположился курорт Солнечная долина в городе Миасс Челябинской области (начало сезона – 17 ноября). Замкнул тройку Шерегеш в Кемеровской области (сезон там откроется 17 ноября).

Также в пятерку вошли Абзаково в Белорецком районе Республики Башкортостан (сезон уже открыт со 2 ноября), а также курорт Усть-Корал в Тынде Амурской области (24 ноября).

Рейтинг российских зимних курортов составлен по результатам анализа популярности у туристов.