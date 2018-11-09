Эксперты рассказали, за что штрафуют россиян в Финляндии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские туристы не дают взяток финским пограничникам и таможенникам, но часто подделывают "зеленые карты", сообщают представители Пограничной охраны Финляндии, сообщает АТОР.

По словам заместителя командира пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии подполковник Яакко Олли, с 1 января по 31 октября 2018 года пограничные пункты пропуска пересекло порядка шести миллионов человек, 78% из которых – граждане РФ.

В основном россияне, преимущественно жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ездят в приграничные города Финляндии – Иматру, Лапеенранту, Коуволу. Чаще всего они едут на шопинг или на короткий отдых на выходные.

Самые частые нарушения граждан РФ при прохождении погранконтроля – это просроченная виза и подделка "зеленой карты" (финского ОСАГО, который должны приобрести въезжающие в Финляндию автомобилисты).

Но чаще всего россиян штрафуют в соседней стране за хранение опасных предметов и средств самообороны. А также за антирадар – этот "девайс" нельзя ввозить в Финляндию даже в неработающем виде. Ежегодно на российско-финской границе выписывают 3,5 тысячи штрафов за различные нарушения. Случается, ловят и пьяных водителей: в этом году зафиксировано 57 таких случаев.

Российским туристам стоит помнить, что ввозить алкоголь в Финляндию можно только в том случае, если пребывание в этой стране займет более 72 часов. При этом запрещен ввоз мяса и любой мясной продукции, молока и молочных продуктов.