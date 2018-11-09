В 2018 году турпоток в Египет вырос на 40%

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года число иностранных туристов в Египте выросло на 40% по сравнению с аналогичным показателям прошлого года, сообщает Arabian Business.

"Мы понимаем, что к концу 2018 года еще не приблизимся к показателям 2010 года. Но мы стремимся к этому, ведь туризм имеет решающее значение для экономики Египта", — сказала министр туризма Египта Rania Al-Mashat.

В прошлом году страну посетили 8 миллионов человек, в то время как в 2010 — 14 миллионов туристов. "Правительство пытается диверсифицировать туристическую базу и ориентироваться на путешественников из Азии и Латинской Америки", — добавила министр.

До закрытия Египта в 2015 году его ежегодно посещали около трех миллионов россиян.