На видео попало, как в Перу альпака садится в такси

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Удивленный очевидец заснял на видео как альпаку загружают на заднее сидение в такси.

Андре Мендивиль опубликовал видео, которое, по его словам, было снято его отцом на улицах города Куско в Перу.

На кадрах видно, что молодая девушка невозмутимо садится в такси с альпакой.