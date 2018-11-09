В США у осьминога родились десять тысяч детенышей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Один из сотрудников морского центра в штате Джорджия обнаружил в аквариуме с осьминогом, которого до этого принимали за самца, около десяти тысяч детенышей, сообщает Daily Mail.

Сотрудник по имени Девин Дюмон, заявил, что пытаясь рассмотреть непонятное "конфетти" в аквариуме, увидел, что это детеныши осьминога и сначала даже запаниковал.

Затем он вместе с другими специалистами стал вылавливать маленьких осьминогов, которые сейчас находятся в исследовательской лаборатории, но пробудут там не долго.

Дело в том, что крошечные осьминоги редко выживают в неволе, поэтому их решено выпустить в дикую природу.