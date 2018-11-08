Россияне стали чаще посещать Катар

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар предпринимает все усилия, чтобы стать более доступным местом для туристов из России, сообщил РИА Новости главный специалист по маркетингу и продвижению управления по туризму Катара Рашид аль-Курейши.

"Мы предпринимаем усилия, чтобы все больше туристов из России приезжали в Катар, и наша страна превращалась в более доступное место для российских путешественников. В сентябре прошлого года Катар отменил въездные визы для всех граждан России. Теперь им не нужно предварительно оформлять визу и платить за нее, они получают ее сразу, проходя паспортный контроль при предъявлении действительного паспорта и обратного билета", — рассказал он.

Виза дает право провести до 30 дней в Катаре. Она может быть продлена еще на 30 дней.

Принятые Катаром меры уже привели к рекордному росту числа россиян, посетивших страну в этом году, отметил аль-Курейши. "По информации из всех источников, фиксирующих число гостей Катара, самый значительный рост в этом году — у туристов из России. За первые три квартала 2018 года число россиян, посетивших Катар, увеличилось на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он.