На Камчатке в кадр попал заснеженный лис и медведь, пришедший к людям

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника сфотографировали, как звери встречают зиму.
"Осенние краски Кроноцкого заповедника лисам к лицу, но и снег на них смотрится отлично!", — комментируют они изображения.
На кадрах — лис Тайсон с кордона Аэродром.
Но куда интереснее зима подействовала на медведей. Конечно, частично звери уже впали в спячку. Сотрудники заповедника поясняют, что первыми в берлоги уходят медведицы с выводками — медвежатами первого и второго года жизни.
Взрослые звери продолжают рыбачить, так как нерест нерки идет полным ходом.
А некоторые медведи не прочь заглянуть в гости к людям.
"Ежедневный бурый гость кордона "Исток" в Кроноцком заповеднике не может остаться незамеченным, особенно с приходом зимы", — уточняют сотрудники заповедника в соцсетях.
"Посмотрел в окошко, а там – "мишаня". Восторг и ужас!", — комментируют пользователи.
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