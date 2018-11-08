На Камчатке в кадр попал заснеженный лис и медведь, пришедший к людям

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника сфотографировали, как звери встречают зиму.

"Осенние краски Кроноцкого заповедника лисам к лицу, но и снег на них смотрится отлично!", — комментируют они изображения.

На кадрах — лис Тайсон с кордона Аэродром.

Но куда интереснее зима подействовала на медведей. Конечно, частично звери уже впали в спячку. Сотрудники заповедника поясняют, что первыми в берлоги уходят медведицы с выводками — медвежатами первого и второго года жизни.

Взрослые звери продолжают рыбачить, так как нерест нерки идет полным ходом.

А некоторые медведи не прочь заглянуть в гости к людям.

"Ежедневный бурый гость кордона "Исток" в Кроноцком заповеднике не может остаться незамеченным, особенно с приходом зимы", — уточняют сотрудники заповедника в соцсетях.

"Посмотрел в окошко, а там – "мишаня". Восторг и ужас!", — комментируют пользователи.