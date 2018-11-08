Российская туристка погибла на Кипре, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах недалеко от города Пафос на юго-западе Кипра, позже врачи констатировали ее смерть, сообщает издание Cyprus mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что 67-летняя гражданка России была обнаружена в среду в прибрежных водах у деревни Киссонерга. Она была доставлена в госпиталь в городе Пафос, где врачи констатировали ее смерть.

Отмечается, что причина смерти пока не определена.