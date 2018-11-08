Россияне стали чаще путешествовать в ноябре

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. По сравнению с 2017 годом количество бронирований на дальнемагистральные поездки в ноябре увеличилось почти в два раза, сообщает Ostrovok.ru.
Самым востребованным городом для поездок с 1 по 30 ноября 2018 года стал Дубай, на втором месте – Пхукет, на третьем – Сингапур. Эти же города были в тройке лидеров в прошлом году.
В три раза по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось количество бронирований в Абу-Даби. В два раза больше российских туристов отправятся в ноябре на Бали. В три раза больше туристов планируют посетить курортные города Египта.
Большой интерес по сравнению с 2017 годом проявили российские туристы к городам США – Лос Анджелесу и Майами. Мексиканский курорт Канкун, популярный у туристов годом ранее, напротив, не вошел в список востребованных направлений, как и курорты Вьетнама.
Чтобы отдохнуть в жарком климате, необязательно лететь на другой континент – так, многие туристы отправятся в ноябре в Израиль, где стоит жаркая погода, подходящая для купания.
Среди самых популярных направлений по количеству бронирований для пляжного отдыха дороже всего обойдется туристам ночь в гостинице в Дубае (средняя цена — 18 900 рублей), Абу Даби (17 000 рублей). Дешевле всего стоит ночь в отеле в Хургаде (3 100 рублей) и Паттайе (4 100 рублей).
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