Паучок из Эквадора, похожий на кролика и собаку, покорил Сеть

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Фото натуралиста Андреаса Кэйя, на котором запечатлен необычный паук, тело которого похоже на голову собаки со светящимися желтыми глазами, стало вирусным в Сети, сообщает Daily Mail.

В Интернете разгорелись споры о том, считать его восхитительным или жутким, а некоторые пользователи социальной сети отказались верить в то, что это не эффект из программы Photoshop.

На самом деле это реально существующий, но крошечный паук – сенокосец Metagryne bicolumnata, совершенно не опасный для человека. Настоящие глаза насекомого находятся намного ниже двух желтых точек, похожих на глаза собаки.

Странный паук является практически не изученным, но, по словам автора фото, скорее всего его форма тела продиктована желанием отпугнуть хищников.