В Кении нашли останки самой маленькой обезьяны в мире

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили останки самой маленькой обезьяны, когда-либо жившей на Земле. Ее вес составлял не более 3,5 килограмм. Она жила около 12,5 миллионов лет назад в Кении, сообщает LiveScience.

Джеймс Росси, профессор антропологии американского университета Стоуни-Брук во время раскопок в Кении обнаружил три крошечных зуба, которые анатомически не соответствовали ни одному из известных видов обезьян. Он пришел к выводу, что зубы принадлежат неизвестному виду этих животных.

Ученые не знают, когда и почему эти животные исчезли, но предполагают, что они вымерли, проиграв конкуренцию за еду с тонкотелыми обезьянами.

Все три образца зубов в настоящее время находятся в Национальном музее Кении. Их изучение показало, что животное питалось листьями и фруктами.