В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам в поисках еды

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голодные животные, обитающие на близлежащих холмах, все чаще подходят к Sagrada Familia, сообщает TheGuardian.
Раньше кабаны были известной достопримечательностью в районах, прилегающих к лесным массивам, а теперь их регулярно замечают в центре города. На прошлой неделе жители увидели трех животных рядом с госпиталем Сан-Пау, который находится недалеко от Sagrada Familia – главной туристической достопримечательности столицы Каталонии. Позднее еще несколько особей были сфотографированы возле рынка Merce в районе Nou Barris.
Alerta por la aparición de jabalís en Virrei Amat y cerca del hospital de Sant Pau https://t.co/WHF7aeTKHc #jabalís #Barcelona— El Periódico (@elperiodico) 2 ноября 2018 г.
Власти приняли меры по контролю за численностью кабанов и попросили горожан не оставлять пищу для кошек на улицах, так как она может привлечь диких животных.
В 2018 году в Барселоне было зарегистрировано 369 кабанов, в то время как в 2016 их было 1187.
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