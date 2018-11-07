Жители Новокузнецка заявили в полицию об обмане со стороны турфирмы

КЕМЕРОВО, 7 ноя — РИА Новости. Новокузнецкая полиция проводит проверку по заявлениям местных жителей, которые оплатили турпутевки в одной из фирм, однако их отдых не состоялся, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

"В УМВД по Новокузнецку поступают заявления от граждан, которые сообщают, что некоторое время назад они оплатили путевки в одной из туристических фирм, однако отправиться на отдых так и не смогли. В общей сложности в полицию обратились 49 пострадавших", — сообщили в ведомстве.

По данным ГУМВД, предварительная сумма причиненного горожанам ущерба превысила 5 миллионов рублей.

Полицейские проводят доследственную проверку. По ее результатам примут решение, заверили в ведомстве.