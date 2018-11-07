В Нью-Йорке утка-мандаринка стала звездой интернета

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Центральном парке Нью-Йорка заметили самца утки-мандаринки, что вызвало сильный ажиотаж, сообщает NDTV.

Появление птицы, не встречающейся в дикой природе США, очень удивило орнитологов, ведь ни один из местных зоопарков не сообщал о пропаже.

The Central Park Pond's newly-arrived male Mandarin Duck (we still do not know how it got here) unseated the Wood Duck as prettiest duck in the park. Gus Keri brings us close-up video pic.twitter.com/cauqVt4kSK — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) 11 октября 2018 г.

Власти города, удостоверившись в том, что птица чувствует себя хорошо, решили оставить утку в парке.

"Насколько мы можем судить, птица здорова, — заявил смотритель Центрального парка Джон МакКой. — Она может летать и добывать себе пищу".

Видео утки было распространено пользователями в социальных сетях. Эти ролики собирают тысячи просмотров.