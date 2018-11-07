В Таиланде детеныш акулы утонул, застряв в мешке из-под риса

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Черноперая рифовая акула была найдена мертвой в водах залива Майя, в Таиланде. Животное застряло в выброшенном холщовом мешке из-под риса и не смогло освободиться, сообщает DailyMail.

Голова акулы прошла через дыру в мешке, а тело застряло внутри. Предположительно, она умерла из-за неспособности выбраться и отсутствия возможности пропускать воду через жабры, чтобы получить кислород.

Акула была найдена инструктором по дайвингу в водах Таиланда, рядом с островом Пхи-Пхи, где проходили съемки фильма "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Эта трагедия еще раз заставляет задуматься о проблеме загрязнения окружающей среды, пишет издание. Мешок использовался для продажи риса, пока его не выбросили в океан, где он стал последним пристанищем для черноперой рифовой акулы.