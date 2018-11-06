Ямал подпишет меморандум о сотрудничестве с Туристским центром Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Туристско-информационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа (ГБУ ЯНАО "Ямалтур") и Туристский информационный центр Visit Aqmola (Республика Казахстан) подпишут меморандум о развитии туризма, сообщает во вторник правительство Ямала.

Меморандум будет подписан в рамках XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который начнет работу в четверг в Петропавловске (Республика Казахстан). Ожидается участие в форуме президентов России Владимира Путина и Казахстана Нурсултана Назарбаева. Тема форума – "Новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России".

"В дни работы форума запланировано подписание меморандума между Туристско-информационным центром ЯНАО (ГБУ ЯНАО "Ямалтур") и Туристским информационным центром Visit Aqmola (Республика Казахстан). Главная цель подписания документа – это развитие взаимных туристских связей, продвижение туристских возможностей сторон и создание принимающей стороной благоприятных условий для предоставления качественных туристских услуг", — приводятся в сообщении слова директора "Ямалтура" Алексея Зубенко.

В документе будут закреплены договоренности о взаимном продвижении туристских возможностей, организации совместной работы по увеличению туристского потока между Ямалом и Акмолинской областью Республики Казахстан, а также о совместной разработке и внедрении новых туристских продуктов и мер по стимулированию развития сферы туризма на территориях ЯНАО и Акмолинской области. Кроме того, в документе будет обозначено оказание содействия в участии представителей туроператоров и средств массовой информации в рекламно-информационных турах, которые проводят стороны.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, говоря о стратегических приоритетах развития арктического региона, отметил задачу развития туристического потенциала округа. "Безусловно, в этом направлении много работы. Но начало уже положено, и мы видим, что востребованность, действительно, уникальных возможностей арктического туризма и в стране, и в мире растет", — цитирует правительство главу региона.

Участие ямальской делегации в форуме организовано департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО совместно с департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, сообщают власти.

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