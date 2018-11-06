Крупные российские туроператоры пересчитали стоимость туров в Турцию в евро

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Несколько крупных российских туроператоров с 6 ноября перешли на новую систему расчетов стоимости туров в Турцию — в евро, сообщает АТОР.

Также еще в ряде других крупных компаний, которые оперируют на турецком направлении, сообщили, что не исключают переход на евро по Турции до начала летнего сезона 2019 года.

Причиной смены расчетной валюты туроператоры называют ценообразование турецких отельеров. Сейчас большинство из них выставляют цены в евро, ориентируясь на европейские рынки. Для россиян и туристов из стран СНГ цена из евро конвертируется в доллары США.

Переход на евро, скорее всего, не окажет значительного влияния на конечные цены турпакетов, считают эксперты.

Во-первых, автоматически "приравнивать" прежние цены в долларах к евро никто не будет. В условиях крайне конкурентного рынка это невыгодно никому.

Во-вторых, евро в качестве расчетной валюты имеет преимущество перед долларом. Дело в том, что переводя для россиян цены из евро в доллары, турецкие отельеры закладывают процент на курсовые колебания в этой паре валют.

Однако рост цен на туры в Турцию в 2019 году произойдет независимо от данных нововведений. По данным туроператоров, турецкие отельеры настроены поднимать цены на предстоящий летний сезон примерно на 15%. Поэтому туры по прошлогодним ценам можно будет купить лишь по акции раннего бронирования, но не перед самим сезоном.