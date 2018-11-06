В Египте рассказали о ценах на отели после начала полетов чартеров из РФ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Принимающие компании Египта рассказали о загрузке и текущих минимальных ценах на отели уровня 3–5* в Шарм-эш-Шейхе, спрогнозировав уровень цен после начала полетов чартеров, сообщает АТОР.
По мнению ведущих российских туроператоров, велика вероятность, что на первом этапе египетские отельеры будут лояльны к российскому рынку, чтобы как можно быстрее нарастить турпоток и обеспечить высокую загрузку гостиниц.
Так, Сергей Толчин, исполнительный директор одного из крупных туроператоров, считает, что после возвращения чартерных перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх размер скидок египетских отелей для российского рынка в первое время может достигать 30% от цен туроператоров.
О том, что цены на проживание будут привлекательными для российского рынка, рассказал Хатем Кенави, генеральный директор одного из принимающих египетских туроператоров, который сегодня обслуживает туристов из ряда стран СНГ и Китая.
"К открытию российского рынка мы ожидаем восстановления цен на уровне 2015 года. Значительного роста цен отельеры не обещают", — сказал Кенави. По его словам, на старте, после открытия чартерного сообщения, проблем с дефицитом мест не предвидится. Хотя в пиковые даты свободных мест в отелях Шарм-эш-Шейха и Хургады было относительно немного, в "низкие" даты загрузка составляла около 50–60%.
По данным Кенави, сегодня проживание в отеле 3* на курорте Шарм-эш-Шейх с питанием "все включено" на 7 ночей обойдется в 140–200 долларов на двоих при двухместном размещении в стандартном номере. Проживание на 7 ночей на таких же условиях в отеле 4* – от 280 долларов на двоих, в отеле категории 5* – от 340 долларов на двоих.
Это не средние, а минимальные цены, и только за проживание. К ним нужно добавить расходы на перелет и трансфер. Но уже по этим цифрам понятно, что поначалу Египет, скорее всего, будет дешевле Турции, считают туроператоры.
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