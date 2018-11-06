Опрос: 44% пассажиров отказываются от алкоголя на борту самолета

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Чуть больше половины опрошенных туристов в целом поддерживают возможность выпить до или во время перелета, но с оговорками, сообщает Туту.ру.

В ходе опроса путешественников спросили: "Как вы относитесь к алкоголю на борту самолета?". Треть пассажиров положительно относятся к спиртному, если никто из соседей не буянит на борту самолета. 16% рады выпивке, если наливают бесплатно. Если авиакомпания не предлагает бесплатно алкогольные напитки, то 2% пассажиров готовы их купить, если есть такая возможность. 8% признались, что стараются немного выпить перед перелетом. Это им помогает расслабиться или уснуть в полете.

Тех, кто отрицательно относится к алкоголю на борту, — 44%. Эти пассажиры признались, что всегда летают трезвыми.

Также путешественники рассказали о своих предпочтениях. На первом месте по популярности оказалось вино или легкие алкогольные коктейли (за этот вариант проголосовали 29%), на втором — виски (13%), на третьем — коньяк (8%). За пиво отдали голоса 6% респондентов. А ром порадовал бы 3% опрошенных. 38% проголосовали, что называется, "против всех". Они ответили, что не пьют алкогольные напитки.