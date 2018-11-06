Распивавший спиртное авиадебошир пойдет под суд в Омске

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Омска, который в самолете Москва-Омск распивал спиртное и приставал к пассажирам, сообщает во вторник Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Омска, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 сентября на борту самолета Москва-Омск пассажир распивал спиртные напитки, нецензурно выражался, приставал к пассажирам и провоцировал с ними конфликтные ситуации.

"Своими действиями пассажир создавал угрозу безопасности воздушного полета. В совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признался полностью, раскаявшись в содеянном", — отметили в СК.

Дело направлено для рассмотрения в суд. По статье о хулиганстве на объектах транспорта мужчине может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.