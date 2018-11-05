Медведев посоветовал китайским туристам, где стоит побывать в России

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал совет китайским гражданам, где им стоит побывать в России, но предупредил, чтобы они хорошенько запаслись временем — чтобы путешествовать по России, нужны годы.
"Я даже опасаюсь что-то конкретное рекомендовать, потому что Россия настолько большая страна, что ткнуть в конкретный населенный пункт довольно сложно. Понятно, что страну надо начинать смотреть, наверное, с таких базовых культурных центров. У нас есть наша столица Москва, есть родной мне Петербург, который часто называют культурной столицей", — заявил Медведев в ходе онлайн конференции в Шанхайской медиагруппе.
По его словам, есть другие крупные и интересные города, в которых проходили различные мероприятия — культурные и спортивные, включая чемпионат мира по футболу-2018.
"Но это не означает, что нужно ездить только по крупным городам. Может быть, это как раз и не создало бы такого правильного впечатления о России. Есть маленькие города, которые являются нашей гордостью — например, "Золотое кольцо" в центре России, где небольшие населенные пункты, но это старые города, многим из которых по тысячу лет и в которых можно почувствовать дух русской культуры, посмотреть на то, как этот город жил на протяжении веков", — отметил премьер.
"Очень интересным, конечно, является посещение природных достопримечательностей… Я имею в виду такие прекрасные места как Камчатка, Байкал, другие природные заповедники, заказники, на севере страны, на юге страны. Скучать не придется, и если наши друзья хотят по-настоящему узнать Россию, для того, чтобы путешествовать по ней потребуются годы, но мы будем рады этому", — подчеркнул он.
Ведущая спросила у главы правительства, считает ли он, что чтобы узнать Россию, нужно побывать в ней три раза.
"Минимум три", — рассмеялся в ответ Медведев.
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