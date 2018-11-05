На Камчатке запечатлели, как горностаи меняют шубы

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кроноцкий заповедник поделился фотографиями горностаев, которые меняют шубы перед зимними холодами.

"Горностай меняет окрас из коричневого с белым брюшком на ослепительно белый. И только кончик его хвоста остается неизменно черным", — пишут сотрудники заповедника.

Ещё не до конца сменивший образ хищник семейства куньих сфотографирован на Лазовском участке Кроноцкого заповедника, а уже полностью перелинявший зверек – на побережье бухты Чажма.