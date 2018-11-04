В Крыму открывается бесплатный Музей вина

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сегодня во время II фестиваля вина и гастрономии #Ноябрьфест в Коктебеле открывается новый экскурсионный объект — Музей вина, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

Интерактивное пространство посвящено истории виноделия России, где главными героями являются вина и редкие продукты Крыма. Все это можно будет попробовать в день открытия. Вход и дегустация для жителей и гостей Коктебеля – бесплатные.

Экспозиция музея включает в себя средневековые предметы виноделия и виноградарства крымских татар, греков, армян. Реликвии были найдены в районе сел Грушевка (Салы) и Солнечная Долина (Козы) при строительстве погребов и перезакладке виноградников. Там есть мотыги, виноградные ножи, кирки XV-XVI веков, которые можно подержать в руках. Дополняют экспозицию античные амфоры, кубки, бокалы царской и советской эпох. Отдельное место выделено для отечественных винных этикеток, бутылок, винодельческого оборудования.

Посещение музея всегда будет бесплатным. На дегустации и лекции билеты будут продаваться по доступной цене. Также музей станет местом проведения мастер-классов, встреч с виноделами и творческими людьми.

Пока музей открывается в тестовом режиме, организаторы обещают присмотреться к запросам аудитории, туристических агентств и виноделов, чтобы в 2019 году заработать как полноценная круглогодичная интерактивная площадка.