За призрака можете не доплачивать: десять самых жутких отелей в мире

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Одни испытывают страх, сталкиваясь с необъяснимым, другие готовы ехать на другой конец света, чтобы прикоснуться к загадке. Где можно почувствовать запах ведьминых яблок, увидеть загадочные отпечатки детских пальцев на зеркале и попробовать познакомиться с Владимиром Лениным — в материале РИА Новости.

Stanley, Эстес-Парк, штат Колорадо, США

Именно Stanley вдохновил Стивена Кинга на роман "Сияние", где темная сущность отеля и призраки, обитающие в его стенах, свели с ума главного героя, решившего убить свою семью. Местные портье рассказывают, что писатель, заселившись в гостиницу, ненадолго вышел из номера, а когда вернулся, увидел, что чемодан распакован, вещи развешаны в шкафу. Здесь же, как говорят, по коридорам ходит женщина, якобы давно замерзшая в подвале; некоторые видят фигуру ребенка.

"Окрестности отеля просто восхитительные, а само здание очень респектабельное, — рассказывает Галина из Москвы. — По гостинице водят экскурсии, поэтому верхние этажи закрыты для постояльцев. В цокольном этаже — макет отеля в том виде, в каком он вдохновил Кинга. Перед центральным фасадом — какое-то жалкое подобие лабиринта, описанного в книге, там не только не заблудишься, но даже не сразу догадаешься, что ты в лабиринте".

Fairmont Banff Springs Hotel, Банф, Канада

Этот отель, напоминающий замок, открыли в конце XIX века, и с самого начала он был окружен легендами, связанными с приведениями. По одной из них, во время строительства из-за просчета или невнимательности рабочие забыли сделать в одном из номеров окна и двери. Боясь гнева начальника, они замуровали эту комнату на восьмом этаже.

После открытия Fairmont Banff Springs Hotel постояльцы, чьи номера находились на этом этаже, жаловались на странные шорохи и царапающие звуки. Это продолжалось до тех пор, пока комнату не обнаружили во время пожара в 1920-е и не превратили в номер 873. Там на большом настенном зеркале до сих пор видят отпечатки пальцев ребенка, которые не может стереть ни одна — даже самая усердная — горничная.

Burchianti, Флоренция, Италия

Все 11 номеров этого отеля, открывшегося в начале XX века и сразу ставшего популярным, оформлены фресками, уставлены фарфором и серебром. Но помимо оформления и близости к капелле Медичи, туристов привлекает возможность пощекотать себе нервы: встретиться с призраком старушки, занимающейся вязанием в кресле одного из номеров, увидеть старика, силуэт которого светится розовым светом, а также услышать, как давно умершая горничная делает уборку.

"Место просто отличное, со своей историей и шармом, — рассказывает Игорь Москаленко из Москвы. — В истории про приведения я не верю, это похоже просто на часть местного антуража, направленного на привлечение туристов".

Hawthorne, Салем, штат Массачусетс, США

Старый Салем известен пуританскими взглядами жителей, а также "охотой на ведьм" в конце XVII века, когда были казнены 20 человек и около двухсот брошены в тюрьму. По слухам, отель Hawthorne стоит на месте бывшего яблоневого сада, когда-то принадлежавшего Бриджет Бишоп, одной из казненных, обвиненных в колдовстве. Гости, останавливающиеся в отеле, говорят, что по ночам ощущают прикосновение невидимых рук и чувствуют сильный запах яблок.

"Этот отель называется в честь уроженца города — писателя Натаниэля Готорна, чей роман "Алая буква" я в детстве зачитывала до дыр, — говорит Юлия Милошенко из Екатеринбурга. — С приведениями встретиться не удалось, но за мистикой можно сходить в Музей ведьм по соседству".

Elvey Farm, Плакли, Англия

Плакли называют деревней "двенадцати призраков", среди которых — курящая трубку цыганка, черный мельник, мерцающий монах и другие.

В отеле постояльцы якобы встречали плачущего навзрыд странника, повесившегося молодого учителя и роковую женщину в красном. Любопытно, что практически все местные верят в приведения. По их словам, когда в последний раз к ним приехали ученые, деревню наводнили мухи, не улетавшие до тех пор, пока чужаки не уехали.

Queen Mary, Калифорния, США

© AP Photo / John Antczak Лайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, Калифорния, США © AP Photo / John Antczak Лайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, Калифорния, США

Еще при спуске на воду — в сентябре 1934 года — на судостроительной верфи, где стояла "Королева Мария", погибли четверо рабочих, что многие посчитали плохой приметой и, возможно, не ошиблись. По странному стечению обстоятельств трансатлантический лайнер стал привлекать самоубийц — разорившихся банкиров, азартных игроков, обманутых мужей — все они бросались за борт.

В годы Второй мировой войны на корабле перевозили солдат, некоторые из них задыхались в плохо вентилируемых помещениях. Сейчас Queen Mary пришвартована к берегу и используется как отель. В каютах и на палубах якобы видят призраков — капитана, солдат, дам в старомодных нарядах и мужчин в смокингах.

Russell Hotel, Сидней, Австралия

В начале XX века в здании, где сейчас находится отель Russell, располагался городской госпиталь, который затем превратился в ночлежку для бывших моряков. Примерно в это время здесь и поселились привидения. По словам постояльцев, в отеле обитает призрак "морского волка": по ночам он гуляет по холлу, грустно стонет и иногда заходит в номера. Руководство лишь однажды официально прокомментировало слухи, заявив, что даже если это и правда, то дух моряка никому не причиняет вреда.

Hotel El Convento, Сан Хуан, Пуэрто-Рико

© Фото : Public domain Отель El Convento в Сан-Хуане © Фото : Public domain Отель El Convento в Сан-Хуане

По легенде, этот дворец в испанском стиле в XVII веке принадлежал донне Анне — оставшись вдовой, она решила посвятить себя религии и превратить свой дом в монастырь. Впоследствии здание занял фешенебельный отель, и бывшей хозяйке, похоже, это не нравится: гости Hotel El Convento порой видят фигуру молящейся женщины.

"Националь", Москва, Россия

Гостиница "Националь", построенная в начале XX века, до сих пор считается одной из самых роскошных в российской столице. Там останавливались писатель Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков и английский писатель-фантаст Герберт Уэллс.

В советское время, после национализации, в гостинице какое-то время жил Владимир Ленин. По рассказам сотрудников "Националя", на которые любят ссылаться экскурсоводы, они часто видят фигуру лысоватого мужчины с бородкой, который пьет чай из кружки, включая и выключая свет.

"Гороховая, 64", Санкт-Петербург, Россия

Здание по этому адресу также построили в начале прошлого столетия в качестве доходного дома, и ничем бы особенным оно не отличалось, если бы не то, что в квартире на третьем этаже некогда жил Григорий Распутин.

Как рассказывают постояльцы, "царский друг", которого многие современники подозревали в колдовстве и черной магии, якобы до сих пор не покидает эти стены — задумчиво ходит по комнатам.