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За призрака можете не доплачивать: десять самых жутких отелей в мире
08:0004.11.2018
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Отель Fairmont Banff Springs Hotel в Канаде
© Depositphotos / uwstas

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Одни испытывают страх, сталкиваясь с необъяснимым, другие готовы ехать на другой конец света, чтобы прикоснуться к загадке. Где можно почувствовать запах ведьминых яблок, увидеть загадочные отпечатки детских пальцев на зеркале и попробовать познакомиться с Владимиром Лениным — в материале РИА Новости.

Stanley, Эстес-Парк, штат Колорадо, США

CC BY 2.0 / sean hobson / Stanley Hotel [Estes Park, CO]Отель Stanley в Эстес-Парк, США
CC BY 2.0 / sean hobson / Stanley Hotel [Estes Park, CO]
Отель Stanley в Эстес-Парк, США
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Именно Stanley вдохновил Стивена Кинга на роман "Сияние", где темная сущность отеля и призраки, обитающие в его стенах, свели с ума главного героя, решившего убить свою семью. Местные портье рассказывают, что писатель, заселившись в гостиницу, ненадолго вышел из номера, а когда вернулся, увидел, что чемодан распакован, вещи развешаны в шкафу. Здесь же, как говорят, по коридорам ходит женщина, якобы давно замерзшая в подвале; некоторые видят фигуру ребенка.

"Окрестности отеля просто восхитительные, а само здание очень респектабельное, — рассказывает Галина из Москвы. — По гостинице водят экскурсии, поэтому верхние этажи закрыты для постояльцев. В цокольном этаже — макет отеля в том виде, в каком он вдохновил Кинга. Перед центральным фасадом — какое-то жалкое подобие лабиринта, описанного в книге, там не только не заблудишься, но даже не сразу догадаешься, что ты в лабиринте".

Fairmont Banff Springs Hotel, Банф, Канада

CC BY-SA 3.0 / Kimpayant / The Banff Springs Hotel is a large, Chateau-style hotel, built between 1911 and 1928. It is picturesquely situated at the foot of Sulphur Mountain in the town of Banff, within Banff National Park. The formal recognition consists of the building on its legal property at the time of recognition.Отель Fairmont Banff Springs Hotel в Канаде
CC BY-SA 3.0 / Kimpayant / The Banff Springs Hotel is a large, Chateau-style hotel, built between 1911 and 1928. It is picturesquely situated at the foot of Sulphur Mountain in the town of Banff, within Banff National Park. The formal recognition consists of the building on its legal property at the time of recognition.
Отель Fairmont Banff Springs Hotel в Канаде
Поселок Нимбин в Новом Южном Уэльсе
CC BY-SA 4.0 / Michael J Fromholtz / Nimbin Sunrise 2017 / Cropped image
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Этот отель, напоминающий замок, открыли в конце XIX века, и с самого начала он был окружен легендами, связанными с приведениями. По одной из них, во время строительства из-за просчета или невнимательности рабочие забыли сделать в одном из номеров окна и двери. Боясь гнева начальника, они замуровали эту комнату на восьмом этаже.

После открытия Fairmont Banff Springs Hotel постояльцы, чьи номера находились на этом этаже, жаловались на странные шорохи и царапающие звуки. Это продолжалось до тех пор, пока комнату не обнаружили во время пожара в 1920-е и не превратили в номер 873. Там на большом настенном зеркале до сих пор видят отпечатки пальцев ребенка, которые не может стереть ни одна — даже самая усердная — горничная.

Burchianti, Флоренция, Италия

© Фото : Hotel BurchiantiОтель Burchianti во Флоренции, Италия
© Фото : Hotel Burchianti
Отель Burchianti во Флоренции, Италия
Зарубежные страны. Италия. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Все 11 номеров этого отеля, открывшегося в начале XX века и сразу ставшего популярным, оформлены фресками, уставлены фарфором и серебром. Но помимо оформления и близости к капелле Медичи, туристов привлекает возможность пощекотать себе нервы: встретиться с призраком старушки, занимающейся вязанием в кресле одного из номеров, увидеть старика, силуэт которого светится розовым светом, а также услышать, как давно умершая горничная делает уборку.

"Место просто отличное, со своей историей и шармом, — рассказывает Игорь Москаленко из Москвы. — В истории про приведения я не верю, это похоже просто на часть местного антуража, направленного на привлечение туристов".

Hawthorne, Салем, штат Массачусетс, США

CC BY-SA 3.0 / Fletcher6 / The Hawthorne Hotel in Salem, Massachusetts, opened in 1925.Отель Hawthorne в Салеме, США
CC BY-SA 3.0 / Fletcher6 / The Hawthorne Hotel in Salem, Massachusetts, opened in 1925.
Отель Hawthorne в Салеме, США
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Старый Салем известен пуританскими взглядами жителей, а также "охотой на ведьм" в конце XVII века, когда были казнены 20 человек и около двухсот брошены в тюрьму. По слухам, отель Hawthorne стоит на месте бывшего яблоневого сада, когда-то принадлежавшего Бриджет Бишоп, одной из казненных, обвиненных в колдовстве. Гости, останавливающиеся в отеле, говорят, что по ночам ощущают прикосновение невидимых рук и чувствуют сильный запах яблок.

"Этот отель называется в честь уроженца города — писателя Натаниэля Готорна, чей роман "Алая буква" я в детстве зачитывала до дыр, — говорит Юлия Милошенко из Екатеринбурга. — С приведениями встретиться не удалось, но за мистикой можно сходить в Музей ведьм по соседству".

Elvey Farm, Плакли, Англия

© Фото : Elvey Farm в FacebookОтель Elvey Farm в Плакли, Англия
© Фото : Elvey Farm в Facebook
Отель Elvey Farm в Плакли, Англия

Плакли называют деревней "двенадцати призраков", среди которых — курящая трубку цыганка, черный мельник, мерцающий монах и другие.

В отеле постояльцы якобы встречали плачущего навзрыд странника, повесившегося молодого учителя и роковую женщину в красном. Любопытно, что практически все местные верят в приведения. По их словам, когда в последний раз к ним приехали ученые, деревню наводнили мухи, не улетавшие до тех пор, пока чужаки не уехали.

Queen Mary, Калифорния, США

© AP Photo / John AntczakЛайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, Калифорния, США
© AP Photo / John Antczak
Лайнер Queen Mary в порту Лонг-Бич, Калифорния, США
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CC BY 2.0 / Roderick Eime /
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Еще при спуске на воду — в сентябре 1934 года — на судостроительной верфи, где стояла "Королева Мария", погибли четверо рабочих, что многие посчитали плохой приметой и, возможно, не ошиблись. По странному стечению обстоятельств трансатлантический лайнер стал привлекать самоубийц — разорившихся банкиров, азартных игроков, обманутых мужей — все они бросались за борт.

В годы Второй мировой войны на корабле перевозили солдат, некоторые из них задыхались в плохо вентилируемых помещениях. Сейчас Queen Mary пришвартована к берегу и используется как отель. В каютах и на палубах якобы видят призраков — капитана, солдат, дам в старомодных нарядах и мужчин в смокингах.

Russell Hotel, Сидней, Австралия

© Фото : The Russell Hotel Russell Hotel в Сиднее, Австралия
© Фото : The Russell Hotel
Russell Hotel в Сиднее, Австралия
Соленоводный крокодил
© Flickr / Bernard Dupont
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В начале XX века в здании, где сейчас находится отель Russell, располагался городской госпиталь, который затем превратился в ночлежку для бывших моряков. Примерно в это время здесь и поселились привидения. По словам постояльцев, в отеле обитает призрак "морского волка": по ночам он гуляет по холлу, грустно стонет и иногда заходит в номера. Руководство лишь однажды официально прокомментировало слухи, заявив, что даже если это и правда, то дух моряка никому не причиняет вреда.

Hotel El Convento, Сан Хуан, Пуэрто-Рико

© Фото : Public domainОтель El Convento в Сан-Хуане
© Фото : Public domain
Отель El Convento в Сан-Хуане

По легенде, этот дворец в испанском стиле в XVII веке принадлежал донне Анне — оставшись вдовой, она решила посвятить себя религии и превратить свой дом в монастырь. Впоследствии здание занял фешенебельный отель, и бывшей хозяйке, похоже, это не нравится: гости Hotel El Convento порой видят фигуру молящейся женщины.

"Националь", Москва, Россия

CC BY-SA 3.0 / Ludvig14 / Это фотография памятника культурного наследия России c номеромГостиница "Националь"
CC BY-SA 3.0 / Ludvig14 / Это фотография памятника культурного наследия России c номером
Гостиница "Националь"

Гостиница "Националь", построенная в начале XX века, до сих пор считается одной из самых роскошных в российской столице. Там останавливались писатель Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков и английский писатель-фантаст Герберт Уэллс.

В советское время, после национализации, в гостинице какое-то время жил Владимир Ленин. По рассказам сотрудников "Националя", на которые любят ссылаться экскурсоводы, они часто видят фигуру лысоватого мужчины с бородкой, который пьет чай из кружки, включая и выключая свет.

"Гороховая, 64", Санкт-Петербург, Россия

CC BY 4.0 / Ninaras / Санкт-Петербург. Дом на Гороховой, 64, где жил РаспутинДом № 64 по Гороховой улице
CC BY 4.0 / Ninaras / Санкт-Петербург. Дом на Гороховой, 64, где жил Распутин
Дом № 64 по Гороховой улице

Здание по этому адресу также построили в начале прошлого столетия в качестве доходного дома, и ничем бы особенным оно не отличалось, если бы не то, что в квартире на третьем этаже некогда жил Григорий Распутин.

Как рассказывают постояльцы, "царский друг", которого многие современники подозревали в колдовстве и черной магии, якобы до сих пор не покидает эти стены — задумчиво ходит по комнатам.

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