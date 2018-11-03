МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Амурская дикая лесная кошка переехала в Московский зоопарк из Новосибирска, в последний раз представители этого вида были в коллекции зоопарка более 30 лет назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Дальневосточные лесные коты занесены в Международную Красную книгу, а также в региональную Красную книгу Приморского края. По размеру эти звери сравнимы с домашними котами.
Встречаются разные вариации окраса — от золотисто-желтого с серыми вкраплениями до более темного палевого с рыже-коричневыми пятнами.
"Самка дальневосточного (или амурского) лесного кота стала обитательницей Московского зоопарка. В последний раз представители этого вида были в его коллекции более 30 лет назад. Животное считается редким подвидом бенгальского кота. В дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что популяция дальневосточных лесных котов в природе постоянно сокращается, прежде всего из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства — их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить.
Однако, подобно манулам, эти кошачьи сложно приручаются и даже выращенные человеком котята с возрастом дичают.
"Наша обитательница приехала к нам в начале осени из Новосибирского зоопарка. Она спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей. Однако если какой-либо громкий звук или неожиданно резкое движение испугают кошку, она тут же спрячется во внутреннем помещении", — приводятся слова Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка.
Московский зоопарк участвует в международных программах по сохранению редких и исчезающих видов, заботясь о животных из зоопарков других городов и стран.
Потомство редких видов, появившихся в Московском зоопарке, также принимают у себя в других зоосадах страны и мира.
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