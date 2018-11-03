Эксперты составили список уникальных мест для путешествий гурманов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты составили список мест, где можно не только разместиться в комфортабельных отелях, апартаментах и хостелах, познакомиться с достопримечательностями, но и насладиться уникальными местными деликатесами, сообщает Booking.com.

Согласно исследованиям, которые провел сервис, опросив 56 727 респондентов из разных стран, более 60% туристов выбирают те направления, которые позволяют узнать больше о местной еде и напитках.

Эксперты изучили более 28 миллионов объектов размещения по более чем 130 000 направлениям и составили список уникальных мест с необычными местными блюдами.

Дюссельдорф, Германия: мясо, горчица

Список мясных блюд Дюссельдорфа стремится к бесконечности.

Именно поэтому в город едут не только чтобы познакомиться с достопримечательностями, но и попробовать жареные колбаски и популярную говядину. Ее сперва маринуют в уксусе, а после подают с изюмом и соусом. Пикантные традиционные соусы — это гордость Дюссельдорфа. Особенно здесь почитается горчица. В ресторанах и пабах ее подают в специальном горшочке. Ее приготовление — это всегда отдельный ритуал, которому уделяют особое внимание. Неудивительно, что в городе существует даже музей горчицы.

Чангу, Индонезия: Smoothie Bowl

Это идеальное место для приверженцев здорового образа жизни. По всем улицам города разбросаны кафе, где готовят модный тренд кулинарии – Smoothie Bowl (Смузи боул).

Это смузи, который не пьют, а едят ложкой, так как его текстура более густая. На востоке это блюдо очень популярно и называется "Чаша Будды". Легенда гласит, что после медитации Будда всегда принимал простые продукты из небольшой чаши. Сегодня Smoothie Bowl — полезное сочетание злаковых с овощами или фруктами.

Мендзыздрое, Польша: бабл-вафли

Опросы показывают, что треть путешественников любит фотографировать еду во время поездки. В Мендзыздрое обязательно стоит это сделать, запечатлев вкусные "пузырчатые" вафли. Этот десерт также называют Bubble Waffle (бабл-вафли) из-за их необычной формы, напоминающей мелкие пузырьки.

Историю происхождения вафель доподлинно никто не знает, но считается, что один предприимчивый владелец продуктового магазина в попытке сберечь множество битых яиц придумал рецепт теста и необычный способ его приготовления. Пузырьки вафель покрыты тонкой хрустящей корочкой, а внутри они воздушные и очень нежные. Полученную вафельную пластину обычно сворачивают в кулек и наполняют разнообразными сладкими начинками.

Коя-сан, Япония: тыква с кожурой в сладком соусе

Десятая часть путешественников переживает, что не сможет придерживаться диеты на отдыхе. В этом случае стоит поехать к горе Коя-сан в Японии.

Традиционно в этом регионе буддийские монахи не употребляли в пищу мяса и поэтому в совершенстве овладели искусством приготовления вегетарианских блюд из овощей, водорослей, орехов, соевого творога и диких растений. Традиционную пищу обязательно съедают в течение дня, так как в ней мало приправ, которые могли бы стать консервантами. Особым лакомством региональной кухни считают японскую тыкву. Обычно ее нарезают кубиками и отваривают вместе с кожурой в сладком соусе. Попробовать вегетарианские блюда можно не выходя из дома, если вы остановитесь в традиционном японском жилище, или сходить в один из ресторанов поблизости.

Франсхук, Южная Африка: вино

© AP Photo / Schalk van Zuydam Вид города Франсхук а Южной Африке © AP Photo / Schalk van Zuydam Вид города Франсхук а Южной Африке

Франсхук – одно из самых живописных мест на карте винных маршрутов.

Город окружает множество виноградников. Многие из них были основаны еще в конце XVII века и с тех пор сохраняют винодельные традиции. Особенный климат Африки делает вкус вина не похожим ни на один в мире, поэтому винный тур по региону сможет удивить даже знатоков виноделия. К этому можно добавить привлекательные пейзажи и изысканные местные рестораны, которые обеспечат комплекс позитивных впечатлений на долгое время.