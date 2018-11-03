МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Курорты Крыма и Сочи вошли в первую тройку по популярности у мужчин, путешествующих в одиночку, сообщает Tvil.ru.

Сегодня, 3 ноября, отмечается Всемирный день мужчин. Российский сервис бронирования жилья выяснил, какие российские курорты наиболее популярны у мужчин, отдыхающих в одиночку.

В первую десятку вошли Ялта, Феодосия, Сочи, Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.

По данным сервиса, мужчины бронируют себе отдых на период от семи до десяти ночей и тратят на аренду жилья от двух тысяч рублей в сутки в Евпатории до 2,8 тысяч рублей в Ялте.