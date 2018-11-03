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Этнотуризм в тренде. Где погладить верблюда, построить чум и уйти в рекруты
08:0003.11.2018
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На территории Этнографического парка Этномир в Калужской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Погладить калмыцких верблюдов в Подмосковье, самостоятельно приготовить масло под Вологдой — этнотуризм позволяет изнутри увидеть, казалось бы, давно забытый уклад жизни. Можно познакомиться с яками, посидеть в чуме, отправиться на охоту и попасть в рекруты. Кто чаще всего отправляется в этнотуры, что значит "Воралысь кок туйод" и почему нефть — это масло — в материале РИА Новости.

Атамань и античное наследие

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЭтнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Этнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае

Популярность этнографического туризма растет. К примеру, межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают в Кубани, Крыму, Севастополе и Ростовской области — местах, где остались следы этого крупного античного государства, вызвал интерес даже у иностранных туроператоров.

Казачий фестиваль Легенды Тамани прошел в Кубанской Атамани
© Фото : Игорь Глазко
Названы 10 самых популярных этнопарков России

"Они уже изучили объекты, которые планируется включить в проект, посмотрели варианты размещения и сегодня формируют предложения", — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Этот регион интересует путешественников не только отдыхом на побережье, но и познавательным туризмом. Выставочный комплекс "Атамань" на берегу Таманского залива — историческая реконструкция казачьей станицы — был признан самым популярным этнопарком России. В 2017 году его посетили два миллиона человек.

Шри-Ланка в Калужской области

CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / ВигвамыВигвамы на территории Этнографического парка "Этномир" в Калужской области
CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / Вигвамы
Вигвамы на территории Этнографического парка "Этномир" в Калужской области

Недалеко от Москвы есть несколько этнопарков, каждый со своими особенностями и фишками. Этнопарк-музей в Калужской области — один из самых больших в России. По популярности он уступает только "Атамани". В прошлом году его посетили более 800 тысяч человек.

Марокко
© Фото из личного архива Александра Холодного
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Как утверждают сотрудники, это по сути интерактивная модель реального мира. Здесь на площади в 140 гектаров представлены постройки, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Можно познакомиться с сибирскими избами "без углов", пожить в гималайском доме, "отправиться" в Индию или Шри-Ланку.

Каждые выходные здесь — праздники. Например, на 3-5 ноября запланирован День самовара.

Как кочуют на Чукотке

В Подмосковье этнопарк скромнее, но в цену билета входят и экскурсия, и концерт, и познавательные лекции.

Участница торжественного обряда в городе Элисте Республики Калмыкия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"На улице минус 40, в яранге — минус 20", — говорит экскурсовод. Вся группа на нее недоуменно смотрит: так же невозможно жить! Экскурсовод объясняет, что люди живут в маленькой комнатке типа алькова из оленьих шкур, туда ставят специальную лампу, и температура поднимается до плюс 15 градусов.

Стоя рядом с чумом, она рассказывает про сани. Есть мужские и женские. Когда жители Севера кочуют, мужчина гонит оленей, а женщина должна перевезти дом, детей и очаг, поэтому ее сани массивнее. Она самостоятельно ставит чум. Сначала три связанные жерди (огромные!), потом остальные, а дальше все это накрывается шкурами, и внутри становится тепло, уточняет экскурсовод.

Еще здесь можно узнать, чем отличаются юрты разных народов, познакомиться с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками и другими животными.

Приезд женихов и проводы в рекруты

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАртисты в национальных костюмах в архитектурно-этнографическом музее "Семенково" в Вологодской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артисты в национальных костюмах в архитектурно-этнографическом музее "Семенково" в Вологодской области

Узнать о быте российских крестьян и самостоятельно приготовить себе угощение можно под Вологдой. Естественно, угощение — знаменитое вологодское масло.

Вологодский Кремль. Архивное фото
© Depositphotos / xload
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В архитектурно-этнографическом музее собраны дома северо-востока области. Есть церковь и действующая мельница.

Музей славится своими интерактивными программами. Например, вы сами сделаете масло из сливок. Начнете с начала — с покупки коровы. Гостям не только рассказывают, как жили крестьяне, но и предлагают поучаствовать в сценках, связанных с событием. Например, есть программа "Проводы в рекруты" и ролевая игра "Приезд женихов".

Играют крестьян и знакомят туристов с местным бытом научные сотрудники музея.

Искусство нефти

CC0 / Леонид Томов / Финно-угорский этнокультурный парк
CC0 / Леонид Томов /
Финно-угорский этнокультурный парк

В финно-угорском этнопарке в Республике Коми посетителей знакомят с особенным — "чутским" — маслом. Это, оказывается, нефть. На территории парка работает первый в мире музей искусства нефти. "Почему "Чутское масло"? Потому что именно под таким названием ухтинская нефть впервые упоминалась в XV веке в Двинской летописи", — поясняют сотрудники этнопарка.

Здесь же вы научитесь танцевать, делать этногимнастику и пройти "Воралысь кок туйод", то есть по следам коми-охотника.

От Золотой Орды до Татарской слободки

В Иркутской области стоит потратить время на знакомство с культурой и бытом коренного населения и увидеть, как утверждают сотрудники местного этнопарка "Золотая Орда", самую красивую резную юрту России.

Во время дегустации здесь можно попробовать буузу (бурятские манты), хушуур (напоминает чебурек), боовы (пресные лепешки), а то и самому поучаствовать в их приготовлении.

Буддийский горный монастырь Beopjusa в Южной Корее
CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late spring
Уже не секретные места: в список ЮНЕСКО вошли новые достопримечательности

Недалеко от Казани расположен Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск". Стоит сходить в уникальный Музей археологического дерева "Татарская слободка", недавно созданный на месте археологического раскопа на территории исторического посада Свияжска.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЭкспозиция Музея археологического дерева "Татарская слободка"
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Экспозиция Музея археологического дерева "Татарская слободка"

"С 2010 года там ведутся масштабные работы, и остров-град превратился в настоящую туристическую достопримечательность, которую стремятся посетить многие из тех, кто едет в Казань", — рассказывает директор по развитию одного из российских туроператоров Наталья Матвиенко.

Тренд на этнографию

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЭтнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Этнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае

Этнографические комплексы есть практически в любом регионе России. "Если мы говорим об экскурсиях, о познавательном туризме, то такие комплексы очень популярны, особенно у групп с детьми", — говорит генеральный директор туроператорской компании, специализирующейся на поездках по России, Сергей Ромашкин. Он уточняет, что запросов на ночевки в таких местах не очень много, все-таки этнокомплекс — это не загородный отель, и туристические группы могут доставить проживающим неудобства.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Действительно, в последние годы в сегменте внутреннего туризма набирает силу тренд на развитие этнографических туров, — подтверждает руководитель пресс-службы одного из российских туроператоров Наталья Давыдова. — Соответственно, пользуются популярностью комплексы, посвященные культуре и быту народов России, — как для туристических групп (на детские каникулы), так и частные визиты в музеи без проживания".

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