Этнотуризм в тренде. Где погладить верблюда, построить чум и уйти в рекруты

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Погладить калмыцких верблюдов в Подмосковье, самостоятельно приготовить масло под Вологдой — этнотуризм позволяет изнутри увидеть, казалось бы, давно забытый уклад жизни. Можно познакомиться с яками, посидеть в чуме, отправиться на охоту и попасть в рекруты. Кто чаще всего отправляется в этнотуры, что значит "Воралысь кок туйод" и почему нефть — это масло — в материале РИА Новости.
Атамань и античное наследие
Популярность этнографического туризма растет. К примеру, межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства", который запускают в Кубани, Крыму, Севастополе и Ростовской области — местах, где остались следы этого крупного античного государства, вызвал интерес даже у иностранных туроператоров.
"Они уже изучили объекты, которые планируется включить в проект, посмотрели варианты размещения и сегодня формируют предложения", — рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
Этот регион интересует путешественников не только отдыхом на побережье, но и познавательным туризмом. Выставочный комплекс "Атамань" на берегу Таманского залива — историческая реконструкция казачьей станицы — был признан самым популярным этнопарком России. В 2017 году его посетили два миллиона человек.
Шри-Ланка в Калужской области
Недалеко от Москвы есть несколько этнопарков, каждый со своими особенностями и фишками. Этнопарк-музей в Калужской области — один из самых больших в России. По популярности он уступает только "Атамани". В прошлом году его посетили более 800 тысяч человек.
Как утверждают сотрудники, это по сути интерактивная модель реального мира. Здесь на площади в 140 гектаров представлены постройки, национальная кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Можно познакомиться с сибирскими избами "без углов", пожить в гималайском доме, "отправиться" в Индию или Шри-Ланку.
Каждые выходные здесь — праздники. Например, на 3-5 ноября запланирован День самовара.
Как кочуют на Чукотке
В Подмосковье этнопарк скромнее, но в цену билета входят и экскурсия, и концерт, и познавательные лекции.
"На улице минус 40, в яранге — минус 20", — говорит экскурсовод. Вся группа на нее недоуменно смотрит: так же невозможно жить! Экскурсовод объясняет, что люди живут в маленькой комнатке типа алькова из оленьих шкур, туда ставят специальную лампу, и температура поднимается до плюс 15 градусов.
Стоя рядом с чумом, она рассказывает про сани. Есть мужские и женские. Когда жители Севера кочуют, мужчина гонит оленей, а женщина должна перевезти дом, детей и очаг, поэтому ее сани массивнее. Она самостоятельно ставит чум. Сначала три связанные жерди (огромные!), потом остальные, а дальше все это накрывается шкурами, и внутри становится тепло, уточняет экскурсовод.
Еще здесь можно узнать, чем отличаются юрты разных народов, познакомиться с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками и другими животными.
Приезд женихов и проводы в рекруты
Узнать о быте российских крестьян и самостоятельно приготовить себе угощение можно под Вологдой. Естественно, угощение — знаменитое вологодское масло.
В архитектурно-этнографическом музее собраны дома северо-востока области. Есть церковь и действующая мельница.
Музей славится своими интерактивными программами. Например, вы сами сделаете масло из сливок. Начнете с начала — с покупки коровы. Гостям не только рассказывают, как жили крестьяне, но и предлагают поучаствовать в сценках, связанных с событием. Например, есть программа "Проводы в рекруты" и ролевая игра "Приезд женихов".
Играют крестьян и знакомят туристов с местным бытом научные сотрудники музея.
Искусство нефти
В финно-угорском этнопарке в Республике Коми посетителей знакомят с особенным — "чутским" — маслом. Это, оказывается, нефть. На территории парка работает первый в мире музей искусства нефти. "Почему "Чутское масло"? Потому что именно под таким названием ухтинская нефть впервые упоминалась в XV веке в Двинской летописи", — поясняют сотрудники этнопарка.
Здесь же вы научитесь танцевать, делать этногимнастику и пройти "Воралысь кок туйод", то есть по следам коми-охотника.
От Золотой Орды до Татарской слободки
В Иркутской области стоит потратить время на знакомство с культурой и бытом коренного населения и увидеть, как утверждают сотрудники местного этнопарка "Золотая Орда", самую красивую резную юрту России.
Во время дегустации здесь можно попробовать буузу (бурятские манты), хушуур (напоминает чебурек), боовы (пресные лепешки), а то и самому поучаствовать в их приготовлении.
Недалеко от Казани расположен Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск". Стоит сходить в уникальный Музей археологического дерева "Татарская слободка", недавно созданный на месте археологического раскопа на территории исторического посада Свияжска.
"С 2010 года там ведутся масштабные работы, и остров-град превратился в настоящую туристическую достопримечательность, которую стремятся посетить многие из тех, кто едет в Казань", — рассказывает директор по развитию одного из российских туроператоров Наталья Матвиенко.
Тренд на этнографию
Этнографические комплексы есть практически в любом регионе России. "Если мы говорим об экскурсиях, о познавательном туризме, то такие комплексы очень популярны, особенно у групп с детьми", — говорит генеральный директор туроператорской компании, специализирующейся на поездках по России, Сергей Ромашкин. Он уточняет, что запросов на ночевки в таких местах не очень много, все-таки этнокомплекс — это не загородный отель, и туристические группы могут доставить проживающим неудобства.
"Действительно, в последние годы в сегменте внутреннего туризма набирает силу тренд на развитие этнографических туров, — подтверждает руководитель пресс-службы одного из российских туроператоров Наталья Давыдова. — Соответственно, пользуются популярностью комплексы, посвященные культуре и быту народов России, — как для туристических групп (на детские каникулы), так и частные визиты в музеи без проживания".
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