На животе самого большого в мире Будды нашли трещины

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Лэшане началось инженерное обследование знаменитого сидячего Будды – одной из самых высоких статуй Будды на Земле, сообщает CGTN.

Это первый шаг в программе по ремонту памятника, который будет включать инфракрасное сканирование монумента. Но уже известно, что у Будды есть трещины и разрушения на груди и животе.

Из-за размера статуи исследование предположительно займет около четырех месяцев. Только после этого ученые смогут решить каким образом лучше всего ремонтировать памятник.

Статуя Будды Майтрейи в Лэшане высечено в толще скалы в горе Линъюньшань у трех рек китайской провинции Сычуань, близ города Лэшань. Лицо Будды обращено к расположенной напротив священной горе Эмэйшань, а голова находится вровень с горой, а его стопы упираются в реку.