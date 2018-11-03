Жемчужина Выборга. Романтичная прогулка по парку Монрепо

Музей-заповедник со звучным французским названием Монрепо (в переводе – "мое вдохновение", "мой покой") - это единственный скальный пейзажный парк в России. Он находится в Ленинградской области, на окраине Выборга. Один из первых владельцев парка – Фридрих Вильгельм Карл герцог Вюртембергский — дал ему название, но прожил он там недолго, поскольку из-за конфликта с Екатериной II был вынужден покинуть Россию.

Из Санкт-Петербурга до музея-заповедника можно доехать на автобусах от станций метро "Девяткино" и "Парнас" или на электричке с Финляндского вокзала. Билет в парк для взрослого стоит 100 рублей, а дети и льготники могут посещать его бесплатно. Годовой абонемент на посещение парка обойдется в 500 рублей.