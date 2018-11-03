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Жемчужина Выборга. Романтичная прогулка по парку Монрепо
(обновлено: 12:19 03.11.2018)
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Музей-заповедник со звучным французским названием Монрепо (в переводе – "мое вдохновение", "мой покой") - это единственный скальный пейзажный парк в России. Он находится в Ленинградской области, на окраине Выборга. Один из первых владельцев парка – Фридрих Вильгельм Карл герцог Вюртембергский — дал ему название, но прожил он там недолго, поскольку из-за конфликта с Екатериной II был вынужден покинуть Россию.

Из Санкт-Петербурга до музея-заповедника можно доехать на автобусах от станций метро "Девяткино" и "Парнас" или на электричке с Финляндского вокзала. Билет в парк для взрослого стоит 100 рублей, а дети и льготники могут посещать его бесплатно. Годовой абонемент на посещение парка обойдется в 500 рублей.

Остров Любви в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Остров Мертвых и декоративный замок Людвигштайн в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
Скальный пейзажный парк Монрепо в Выборге
Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОстров Любви, по форме напоминающий сердце, находится в центре Белого озера – жемчужины парка Монрепо.Остров Любви в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Остров Любви, по форме напоминающий сердце, находится в центре Белого озера – жемчужины парка Монрепо.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке растут самшит, пихта сибирская и сибирская кедровая сосна, лавр, сирень, липа, дуб. Некоторым деревьям более 150 лет.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В парке растут самшит, пихта сибирская и сибирская кедровая сосна, лавр, сирень, липа, дуб. Некоторым деревьям более 150 лет.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОсень «раскрашивает» парк в золотые и охристые тона. В солнечную погоду там приятно гулять и делать красивые фотографии.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Осень «раскрашивает» парк в золотые и охристые тона. В солнечную погоду там приятно гулять и делать красивые фотографии.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1980-х годах Дмитрий Лихачев возглавил кампанию по преобразованию парка в музей-заповедник, чтобы уберечь постройки от разрушения.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В 1980-х годах Дмитрий Лихачев возглавил кампанию по преобразованию парка в музей-заповедник, чтобы уберечь постройки от разрушения.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа Острове мертвых есть замок Людвигштайн. Капелла спроектирована в первой трети позапрошлого века английским архитектором Чарльзом Тэтамом.Остров Мертвых и декоративный замок Людвигштайн в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На Острове мертвых есть замок Людвигштайн. Капелла спроектирована в первой трети позапрошлого века английским архитектором Чарльзом Тэтамом.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкС мая по октябрь парк открыт для посещения ежедневно с 09:00 до 22:00. С ноября по апрель - с 09:00 до 18:00.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С мая по октябрь парк открыт для посещения ежедневно с 09:00 до 22:00. С ноября по апрель - с 09:00 до 18:00.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХрам Нептуна изначально называли Храмом Благочестия. Внутри располагалась римская богиня Пиетас с младенцем на руках – символ благочестия и родительской любви. На террасе, рядом с постройкой, была размещена мраморная скульптура Нептуна, постамент украшали фигуры дельфинов. Позже Нептун с дельфинами был перенесен в храм, и его переименовали.Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Храм Нептуна изначально называли Храмом Благочестия. Внутри располагалась римская богиня Пиетас с младенцем на руках – символ благочестия и родительской любви. На террасе, рядом с постройкой, была размещена мраморная скульптура Нептуна, постамент украшали фигуры дельфинов. Позже Нептун с дельфинами был перенесен в храм, и его переименовали.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке часто проводятся культурные мероприятия: музыкальные фестивали, поэтические и танцевальные вечера.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В парке часто проводятся культурные мероприятия: музыкальные фестивали, поэтические и танцевальные вечера.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМонрепо славится своими уникальными гигантскими гранитами. Эксперты говорят, что их возраст составляет от полутора до двух миллиардов лет.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Монрепо славится своими уникальными гигантскими гранитами. Эксперты говорят, что их возраст составляет от полутора до двух миллиардов лет.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 2011 году храм сгорел и был воссоздан только семь лет спустя.Храм Нептуна в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В 2011 году храм сгорел и был воссоздан только семь лет спустя.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа территории парка есть родниковый источник "Нарцисс", погреб-ледник, "Грот Медузы" и множество других интересных достопримечательностей.Скальный пейзажный парк Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На территории парка есть родниковый источник "Нарцисс", погреб-ледник, "Грот Медузы" и множество других интересных достопримечательностей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке строго запрещено гулять с крупными животными и ездить на велосипеде.Посетители в скальном пейзажном парке Монрепо в Выборге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В парке строго запрещено гулять с крупными животными и ездить на велосипеде.
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